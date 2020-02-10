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Sapanca?da ormanlık alanda ceset bulundu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:08Sapanca?da ormanlık alanda ceset bulundu

SAKARYA'nın ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Şahin Tepesi, Sapanca, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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