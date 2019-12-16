Haberler » Güncel » Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haber

Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:00Sapanca'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde Sapanca yönüne giden Sevilay Menzilci'nin (38) kullandığı 06 BP 1348 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü ile araçtaki Nejat Menzilci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Sapanca İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, araçtan benzin sızması üzerine önlem aldı.

Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:28 Tekirdağ'da asayiş - Haber
09:26 Dört ilde buzlanma ve don uyarısı - Haber
09:25 Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı - Haber
09:21 Büyükçekmece Belediyesi evde tıraş hizmetini sürdürüyor - Haber
09:20 Başkan Akgün, Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti - Haber
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Haber
08:34 Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı - Haber
07:53 Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
16.12.2019 09:38:12