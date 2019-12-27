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Sapanca'da "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" tur programı

SATSO Turizm Komisyonu ile TÜRSAB Doğu Marmara Bölgesi Temsil Kurulu tarafından "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" adı altında Sapanca'da tur programı düzenlendi.

27.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:40 Sapanca'da
SATSO Turizm Komisyonu ile TÜRSAB Doğu Marmara Bölgesi Temsil Kurulu tarafından "Tarihi İpek Yolun'da Bir Gün" adı altında 'da tur programı düzenlendi.

Program, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin'in ev sahipliğinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı. Kaymakam Bayar, düşünülmüş ve düzenlenmiş olan bu tanıtım programının önemine değinerek, "Sapanca İlçemiz doğal güzellikleri yanı sıra tarihi dokusuyla da önem arz eden bir konumdadır. Turizm acente ve yetkililerinin turistik gezilerinde bu noktaları gezi güzergahlarına eklemeleri ilçe turizmine kazanımlarının oldukça büyük olacağına inanıyorum" dedi.

Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, "İlçemizden de geçen İpek Yolu üzerinde bulunan; Tarihi Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı, tarih ve kültür turlarına gelen ziyaretçilerin Sapanca'daki uğrak yerleri. Hayata geçirilen 'İpek Yolu'nda Bir Gün' tur programı ile Sapanca'nın daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Belediye olarak üzerime düşen göreve her zaman harız" diye konuştu.

Sunumun ardından gerçekleştirilen tur kapsamında Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen gezi programına Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, TÜRSAB Bölge Başkanı Aytekin Şahin, TÜRSAB Bölge Başkan Yardımcısı Murat Yapan, SATSO Başkan Danışmanı Müjgan Zaman, acente sahiplerinden oluşan 25 kişilik bir grup ve yetkililer katıldı. - SAKARYA

Abdullah Şahin, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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