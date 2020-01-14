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Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından program dâhilin de ihtiyaç duyulan bölgelere yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

14.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:18Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları

AKÇAY VE YANIK'A BİN METRELİK YOL DÜZENLEMESİ

Yol düzenleme çalışmaları kapsamında Mahallesi eski dört yol mevkiinde ve Yanık Mahallesi Turizm Lisesi arkasındaki 1000 metrelik alanda yol düzenleme ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün, yaptığı çalışma programı ile 'da deforme olan tüm cadde ve sokakların yenileneceği, yolların hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getirilebileceği belirtildi.

VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR

Sapanca genelinde teknik çalışmalar doğrultusunda halkın rahatını ve ilçeye yakışan görünümün kazanılması için ekiplerin aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin, özverili çalışmaları ile ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme işlemlerine ara vermeden devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalarımız ve ilçeye yakışan çehreyi kazanmak adına devam edecektir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti herYol düzenleme çalışmalarızaman önceliğimizdir" açıklamasında bulundu.


Sapanca, Akçay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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