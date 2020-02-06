Haberler » Güncel » Sapanca'da yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor - Haber

Sapanca'da yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım, düzenleme ve yama çalışmaları devam ediyor.

06.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:40Sapanca'da yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma sırasında, Şükriye Mahallesi'nde 1100 metre uzunluğundaki yola 560 m3 malzeme serildi ve Soğuksu Mahallesi Demir yolu Caddesi'ndeki 4 metre genişliğinde 350 metre uzunluğundaki yola 270 m3 malzeme serimi gerçekleştirildi. Devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.

Çalışmalar hız kesmeden tüm ilçe genelinde sürdürülecek

Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in talimatları doğrultusunda çalışmalara hız verildiğinin altını çizerek "Birçok mahallemizde yol bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Acil yapılması gereken ve halkımızın yoğun olarak kullandığı yolları göz önünde bulundurarak programlamamız yapılmaktadır" dedi. Çalışmaların hız kesmeden tüm ilçe genelinde sürdürüleceğinin bilgisini de verdi.


Sapanca Belediyesi, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:39:56