Sapanca'da yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma sırasında, Şükriye Mahallesi'nde 1100 metre uzunluğundaki yola 560 m3 malzeme serildi ve Soğuksu Mahallesi Demir yolu Caddesi'ndeki 4 metre genişliğinde 350 metre uzunluğundaki yola 270 m3 malzeme serimi gerçekleştirildi. Devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.

Çalışmalar hız kesmeden tüm ilçe genelinde sürdürülecek

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in talimatları doğrultusunda çalışmalara hız verildiğinin altını çizerek "Birçok mahallemizde yol bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Acil yapılması gereken ve halkımızın yoğun olarak kullandığı yolları göz önünde bulundurarak programlamamız yapılmaktadır" dedi. Çalışmaların hız kesmeden tüm ilçe genelinde sürdürüleceğinin bilgisini de verdi.