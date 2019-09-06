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Sapanca'da yolları Büyükşehir yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

06.09.2019 14:20 Sapanca'da yolları Büyükşehir yenilendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sapanca'da devam eden asfalt yenileme çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri bin 250 metrelik Dibektaş ve bin 300 metrelik Arıdere Caddesi ile 2 kilometrelik İlmiye yolunu yeni yüzüne kavuşturdu. Toplamda 7 bin 750 metrelik yolun yenilenmesi için 9 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, asfalt çalışmalarının program dahilinde devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dibektaş, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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