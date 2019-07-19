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Sapanca El Sanatları Festivali başlıyor

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Sapanca El Sanatları Festivali, 25 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

19.07.2019 11:49 Sapanca El Sanatları Festivali başlıyor

200 STANT

25-28 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek olan festivalde gümüş işleme, filografi, resim, takı sanatı, kokulu taş, deri işçiliği, taş baskısı, cam sanatı, ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının sergileneceği 200 stant yer alacak.

SANATÇILAR

Atatürk Caddesi Kırkpınar Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek olan festivalde stantların yanı sıra her akşam farklı bir sanatçı sahne alacak. Festivale katılacak sanatçılar ve sahne alacağı tarihler şöyle: 25 Temmuz Perşembe Ziver Özkan ve Kürşat Gürel, 26 Temmuz Cuma Sonuç Mühürdaroğlu, 27 Temmuz Cumartesi Ayşegül Özer İnanç, 28 Temmuz Pazar Bora Duran

Kaynak: Bültenler
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