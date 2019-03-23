Sapanca Gölü'nde Kürek Şöleni

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası
yarışları, Sakarya
'da başladı. Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray
"A", 2. Fenerbahçe
"A", 3. Fenerbahçe "B"
23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Galatasaray "B", 3. Fenerbahçe "A"
Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam
Çayırova
Akademik erkekler iki tek: 1. Koç Üniversitesi
, 2. Kadir Has Üniversitesi
, 3. Boğaziçi Üniversitesi
"A"
Akademik erkekler tek çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Hilmi Fatih
Örer (ferdi sporcu), 3. Boğaziçi Üniversitesi
Hafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova "A"
23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Denizciler "B", 2. Sümerspor Kürek "A", 3. Sümerspor Kürek "B"
Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz "A", 2. Anadolu Hisarı Kürek, 3. Denizciler
Hafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray
Akademik erkekler iki çift: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
, 3. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi
23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "B"
23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "B", 3. Galatasaray "B"
Deniz Küreği erkekler 4 çifte dümenli: 1. Beşiktaş
, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Altınboynuz "A"
Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
Fenerbahçe, Galatasaray, Sapanca, Spor
Kaynak: AA