23 Mart 2019, 19:32
»»

Sapanca Gölü'nde Kürek Şöleni

Sapanca Gölü

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Fenerbahçe "B"

23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Galatasaray "B", 3. Fenerbahçe "A"

Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Akademik erkekler iki tek: 1. Koç Üniversitesi, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi "A"

Akademik erkekler tek çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Hilmi Fatih Örer (ferdi sporcu), 3. Boğaziçi Üniversitesi

Hafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova "A"

23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Denizciler "B", 2. Sümerspor Kürek "A", 3. Sümerspor Kürek "B"

Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz "A", 2. Anadolu Hisarı Kürek, 3. Denizciler

Hafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray

Akademik erkekler iki çift: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi

23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "B"

23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "B", 3. Galatasaray "B"

Deniz Küreği erkekler 4 çifte dümenli: 1. Beşiktaş, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Altınboynuz "A"

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Sapanca, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR