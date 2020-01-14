Sapanca Gölü'ne bırakılan ağ imha edilecek

SAKARYA'da, Sapanca Gölü'nde balık ve ördeklerin telef olmasına neden olan 300 metrelik ağ, imha edilmek üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.

Sapanca Gölü'ne bırakılan halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 ördek ile turna, sazan ve kızılkanat telef oldu. Sportif balıkçı Taha Tarhan'ın durumu fark etmesi üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ağlar imha edilmek üzere toplandı. Ağı göle bırakanın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"11 Ocak saat 13.00'da Sapanca Gölü Eşme mevkisinden gelen ihbar sonucunda olay yerine gidilmiş olup, sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılması suretiyle atıl halde bulunan 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve altıngöz, ayrıca sazan, kılızkanat ve turna gibi balık ve ördek dolanmış ve çürümüş halde olduklarını gördük. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce sahipsiz olan ağ alınıp, işlem yapmak için Tarım İl Müdürlüğü kampüsüne getirilmiştir. Bugün itibariyle sahipsiz olan ağ, Büyükşehir Belediye Entegre Tesisi'ne imhası için gönderilmiştir."

- Sakarya