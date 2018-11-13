Sapanca Gölü'nü Yüzerek Geçenlere Sertifikaları Verildi

Adapazarı
Belediye Başkanı Süleyman Dişli
, Sapanca
Gölü'nü yüzerek karşıdan karşıya geçenlere sertifikalarını takdim etti.
Adapazarı'ndaki bir restorantta düzenlenen programda konuşan Başkan Dişli, 8 Ekim'de gölü karşıdan karşıya yüzerek geçen Türkiye
Emekliler Derneği Şube Başkanı Sinan Turan
, Sakarya Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri tebrik etti.
Kentteki tüm vatandaşların spor yapmaları ve spora teşvik edilmeleri konusunda ciddi hassasiyetler taşıdıklarını aktaran Dişli, "İlçemizde sporun her alanında imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada 7 kilometrelik mesafeyi 3 saat 15 dakikada yüzen sporseverlerle bir araya gelip onlara günün anısına sertifikalarını vermek istedik. Gençlere spordan uzak kalmamalarını ve mutlaka spora vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.
Dişli, konuşmasının ardından gölü geçen ekibe sertifikalarını dağıttı.
Ekiple birlikte gölü 3 saat 15 dakikada geçen Başkan Dişli'ye de sertifikasını Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer
takdim etti.
Süleyman Dişli,Adapazarı,Sapanca