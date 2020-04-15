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Sapanca ilçesinde 5 apartman karantinaya alındı

Sapanca ilçesinde 5 apartman karantinaya alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Sapanca ilçesinde bulunan 5 apartman karantinaya alındı.

15.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:21

Sapanca ilçesinde 5 apartman karantinaya alındı

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Sapanca ilçesinde bulunan 5 apartman karantinaya alındı.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri ülke genelinde alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda korona virüsle mücadele çerçevesinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkiinde bulunan 4 TOKİ konutu ile birlikte Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan başka bir apartman Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karantina bölgesine gelen Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı çalışmalar hakkında bilgi alırken, apartmanlarda bulunan vatandaşın ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Sapanca ilçesinde 5 apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Sapanca, Genel
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