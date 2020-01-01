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Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, yılbaşı gecesi uygulama noktalarını ziyaret ederek emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

01.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:58 Sapanca Kaymakamı Bayar ekiplerin yeni yılını kutladı
Kaymakamı Bilgehan Bayar, yılbaşı gecesi uygulama noktalarını ziyaret ederek emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.
Kaymakam Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer, yılbaşı gecesinde ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında görevlerini sürdüren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
İlk olarak Anadolu Otoyolu çıkışındaki ekiplerin yanına giden Bayar ve Kayaer, yeni yılını kutladığı ekiplere tatlı ikramında bulundu.
Ekiplerle tek tek tokalaşan Kaymakam Bayar, " gecesi ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun, kolay gelsin." dedi.
Bayar ve Kayaer daha sonra ilçe genelinde görev yapan tüm polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Jandarma, Yılbaşı, Sapanca, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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