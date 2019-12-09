Sapanca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden 'Meme Kanseri için Farkındalık Projesi'

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Serpil Çiğdem'in desteğiyle gerçekleştirilen projede öğrenciler, meme kanserinin kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığına işaret ederek günümüzde her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve meme kanserinin kadınlar arasında yüzde 30'luk bir orana sahip olduğunu belirttiler. Aynı zamanda erken teşhiste tedavi başarısı en yüksek kanser türlerinden olan meme kanserinde düzenli tarama yaptırmanın önemini vurguladılar.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır Semineri

Sapanca KYK Kız Öğrenci Yurt Müdürü Hülya Ulama ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencilerinin birlikte organize ettiği seminer etkinliğinde ise Sapanca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Arzu Ayan Bostancı tarafından öğrencilere meme kanserine dikkat çekmek için bilgi verildi.

Kadınların özellikle 40 yaşından sonra 2 yılda bir kez mamografi denilen meme filmini çektirmeleri gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda meme kanserinin görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığı vurgulanarak, en çok 50-70 yaş aralığında görüldüğü belirtildi.

Ailede meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda bu riskin çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Etkinliğin sonunda yurt müdürü Hülya Ulama, yapılan sunumun gençleri bilinçlendirme adına son derece yararlı olduğunu ifade ederekprojeyi gerçekleştiren Miray Üstüntaş, Sedanur Yılmaz, Dilara Ablak, Fatma Altınata ve Gülten Bilik adlı öğrencilere ve katkı sağlayan Dr. Arzu Ayan Bostancı'ya teşekkür etti.