Sapanca sahili boş kaldı

Sapanca sahili boş kaldıSAKARYA'nın Sapanca ilçesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal olmasına rağmen boş kaldı.

06.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:53
Sapanca sahili boş kaldı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal olmasına rağmen boş kaldı. Pandemi süreci sonrası tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten esnaflar yerli turistin gelmesini beklediklerini söyledi. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa'ya yakınlığının yanı sıra yeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olan Sapanca, sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesine rağmen vatandaşlardan ilgi görmedi. Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan dükkanlarını açan ve tüm hazırlıklarını yapan esnaflar hafta sonu olmasına rağmen sahilin boş kalmasına şaşırdı. Sapanca Sahili üzerinde işletmecilik yapan Emrah Kırlı, 'Pandemi sürecinde zaten tüm esnafımızın dükkanı kapalıydı. Bugünden itibaren esnaflarımız dükkanları açmaya başladı. Uzun süredir Arap turistlerin ilgi odağı olan Sapanca'dan yerli turist biraz ayağını kesti. Havaalanları kapalı olduğu için Arap Turistler gelmiyor, yerli de gelmeyince sahil boş kaldı.? dedi. Esnaf İsa Gülçin isee, 'Dükkanları açtık, tüm önlemleri aldık ve vatandaşların gelmesini bekliyoruz' diye konuştu. Sapanca sahili boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kocaeli, Sapanca, Bursa, Güncel, Haber

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