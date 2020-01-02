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Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM'de Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi.

02.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:05 Sapanca SGM'den anlamlı etkinlik
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Sınıfı anlamlı bir etkinlik düzenledi. 'İyilik Yap Denize At' adlı etkinlikte öğrenciler iyilik nedir, iyi insan kimdir, iyi insan nasıl olur, iyilik nelere karşı yapılır ve iyilik insana neler kazandırır gibi soruları cevapladı.

Öğrenciler sofrayı hazırlarken; 'annemize yardım etmek, poğaçamızı arkadaşımızla paylaşmak, kardeşimizin ödevlerine yardım etmek' gibi gün içinde kalplerinden gelerek yaptıkları iyilikleri yazarak hazırladıkları materyallere yazdılar. İnsanları mutlu etmek için karşılık beklemeden iyilik yapmak gerektiğini öğrenen öğrenciler arkadaşlarıyla iyilik konusunda sohbet ettiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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