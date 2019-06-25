Sapanca SGM'li çocuklar tarihi gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca
SGM Yerinde Tarih Atölyesi'nde ilk gezi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz kursları Yerinde Tarih Atölyesi'nin tarihi mekan gezileri ile başladı. Ali Fuad
Cebesoy Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Taraklı
Hisar Konağı, Kurşunlu
Camii, 7 Asırlık Çınar
ve Geyve
Elvanbey İmareti'ni ziyaret eden çocuklar tarihi mekanları yakından inceledi. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çocukların tarih bilincinin gelişmesi için gezilerimiz devam edecek" denildi. - SAKARYA