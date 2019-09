Sapanca ve kartepe'ye arap yatırımcı akını

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi ve Sakarya'nın Sapanca ilçesi, son yıllarda Arapların akınına uğruyor. Arap yatırımcılar bölgede satılan ve fiyatları 200 bin ile 1 milyon dolar arasında değişen lüks havuzlu villalardan satın alıyor.İzmit Körfezi ile Sapanca Gölünün aynı anda görülebildiği Kartepe ile Sapanca Gölü'ne hakim orman içerisine inşa edilen havuzlu lüks villalar Arapların ilgisini çekiyor. Yatırımcılar, bu bölgelerde lüks villa ve araziler alınca her yer Arapça yazılarla dolup taştı. Bölgede lüks villalar 200 bin ile 1 milyon dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ayrıca bölgeye tatil için gelen Arap turistler doğa ile iç içe olan konaklama alanlarında zaman geçirirken, doğal güzelliklerine hayran kaldıkları bölgede ev alma düşüncesi akıllarında oluşuyor.Sapanca'da 10 yıldır emlakçılık yaptığını söyleyen Necdet Keskin, "Yaklaşık 7-8 yıldır Arap turistler bu bölgede yer alıyorlar. Site yapıyorlar. Sapanca ilçesinin bir tarafı göl, bir tarafı dağ. Oksijen olarak çok güzel bir bölge. Buradaki vatandaşlar 4 mevsimi çok güzel yaşayabiliyor. İstanbul, Ankara gibi merkezi şehirlere çok yakın ve ulaşımı kolay oluşu da etkiliyor. Arap turistler burayı bu yüzden tercih ediyorlar. Yakınımızdaki Maşukiye ve Kartepe'de kayak imkanları var. Kış turizmi açısından da bu çok güzel" dedi.15 yıldır Sapanca'da emlakçılık yapan Göksel Yücel, "Burada öncelikle dağ ve göl var. İkisini de barındıran, bize göre eşi olmayan bir yer. Dağ ve gölü birlikte tercih ettikleri için Arap turistler buraya geliyorlar. Daha önceden yatırım amaçlı geliyorlardı. Fakat son 2-3 yıldır günübirlik kalmak için bu bölgeyi tercih ediyorlar. Burada müstakil, yüzme havuzlu villa fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul bölgesinden gelen çoğunlukta bir yatırımcı topluluğu vardı, ama Araplar onları maalesef bastırdı diyebilirim. Burada yatırım ortaklaşa yapılıyor diyebiliriz. Araplar tek başına yatırım yapmıyor. Mutlaka bir Türk ortakları oluyor. Arsa alımında da, villa alımında da birlikte alıp, birlikte değerlendiriyorlar" diye konuştu.Lübnanlı Salbinaz Siblini, "Burası çok güzel. Yeşillik ve doğayı çok seviyorum. Buradaki restoranlar ve etkinlikleri de çok beğendim. İstanbul çevresinde gördüğüm en güzel yer burası. Yeterli param olsa burada mutlaka yatırım yapmak isterdim" dedi.Lübnanlı Jaceline Maharqandi, "Buraya üçüncü gelişim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Her zaman da gelmek isterim. Maşukiye çok güzel. Burada her yer yeşil ve her şey doğanın içinde. Burası çok güzel bir yer. Burada bir yatırım yapmayı düşünebilirim. Biz her yıl geliyoruz buraya" ifadelerini kullandı.Tunuslu Wejdene Lagimi, "Burası çok güzel. Dağları ve yeşilliği çok hoşuma gitti. İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Çok güzel ve çok beğendim. Buraya yatırım yapabilirsek çok güzel olur" dedi.Ürdünlü Moawial Kazain, "Sapanca'yı çok beğendim, çok güzel. İnsanları da çok naif ve güzel insanlar. İnşallah bütün tanıdıklarım ve akrabalarıma buraya gelmelerini önereceğim. Bizim Ürdünlüler olarak çoğumuz Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüyoruz. Burayı çok seviyorum ve tabii ki buradan ev almak isterim" diye konuştu.