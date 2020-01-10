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Sapanca' ya Hoş Geldin Bebek

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in göreve gelmesiyle başlayan "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor.

10.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:48Sapanca' ya Hoş Geldin Bebek

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ilçede yeni doğan bebekleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor ve ailelere hediyelerini takdim ediyor.Başkan Özen; "Bizler aile kültürüne çok önem veren büyük bir medeniyetin fertleriyiz. Yeni başlattığımız "Hoş Geldin " projesi kapsamında amacımız, ailelerin sevinçlerine ortak olmaktır. Ortak duygu ve sorumluluk ile imkânlar doğrultusunda iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz ve inancımız bu minik yavrularımızın her biri vatanımız ve milletimiz için başarılı birer fert olarak ileride çeşitli hizmetler vermeleridir. Bu nedenle bizlere düşen sorumluluk ve görev, onlar için daha güzel, daha yaşanılır bir dünya bırakmaktır. Ayrıca bu güzel bebekleri dünyaya getiren ve onlar için büyük fedakârlık gösteren annelerimizi de kutluyor ailelerine hayırlı olsun dileklerimde bulunuyorum" dedi.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada bebek sahibi olan ailelerin ya da çevrelerinde bebek sahibi olanların Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne veya 0850 224 54 54/100 nolu telefonu arayarak bilgi vermeleri talebinde bulundular. Verilen bilgiler doğrultusun da tüm ilçe genelinde ziyaretlerin devam ettiği aktarıldı.


Sapanca Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bebek, Güncel

Kaynak: Bültenler

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