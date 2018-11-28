Sapanca'ya Yakışan Hamam

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürüttüğü çevre düzenlemesi ve yol çalışmasında 350 ton sıcak asfalt kullanıldığı belirtildi.

Seçim vaatlerinden biri olan hamamda sona yaklaşıldığını aktaran Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer; "Verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.Durmadan yorulmadan çalışmaya üretmeye Sapanca'mız için hizmet ediyoruz. Hamam projesinde kültürümüzün ve geleneklerimizin bir parçasını tekrar canlandırmasının beraberinde turizm yönünde şehrimize büyük bir katma değer katacağını düşünüyorum. Hamamda projesi, bizim göreve gelmeden önceki vaatlerimizin arasındaydı çok şükür ki yakın bir tarihte Sapanca hamamını, ilçe halkımızın kullanılması için halkımıza sunacağız. Projemizde; Türk hamamı, sauna, buhar odası, duşlar, masaj odası, kese masaj odası, dinlenme salonu, soyunma odaları, WC, şok havuzu gibi birçok oda bulunuyor. Mimari yapısı ve içerisindeki farklı motifleriyle Türk kültürünü yansıtan ve Sapanca ya yakışan bir proje olduğuna inanıyorum" dedi.

Sapanca halkının kısa süre içinde kullanımına sunulacak olan hamamının dış çalışmalarında asfaltlama işi tamamlanırken, peyzaj , duvar çalışmaları gibi birkaç çalışmasının daha kaldığı bilgisi verildi.