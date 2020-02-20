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Şaphane Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

20.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:27Şaphane Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
'nın ilçesinde belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Şaphane ilçesinin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan işçilere minnettar olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası'na bağlı işçilerimizin toplu iş sözleşmesi Belediyemiz. Hizmet İş Sendika Uzmanları ve işyeri temsilcisi Mehmet Yıldırım tarafından imzalanmıştır. Belediyemize ve tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Hizmet İş Sendikası, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

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