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Şaphane'de elektrik ana trafosu değişti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sık sık elktrik kesintilerine neden olan elektrik ana trafosunun değiştirildiği açıklandı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Şaphane'de elektrik ana trafosu değişti
Kütahya 'nın Şaphane ilçesinde sık sık elktrik kesintilerine neden olan elektrik ana trafosunun değiştirildiği açıklandı.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamda, "İlçe Tarım Müdürlüğü binamız yanında bulunan elektrik ana trafomuzun yenilenme çalışması bugün itibarıyla tamamlanmıştır. İlçemize 4 veya 5 noktadan elektrik girişi yapılacaktır. Bundan sonra inşallah elektrik kesintisi yaşanmayacaktır. Bu çalışmada emeği geçen TEDAŞ İşletme Şefi Mustafa Yiğit'e ve çalışanlarına, OEDAŞ Müdürü Kamil Uçar'a teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İlçe Tarım Müdürlüğü, Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam

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