Haberler » Yaşam » Şaphane'de 'Hayat boyu öğrenme' toplantısı - Haberler

Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

13.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:07Şaphane'de
'nın ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Şaphane Kaymakamımı Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, kurum ve okul müdürleri katıldı.

Eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar hakkında kararlar alınan toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 11:01:59