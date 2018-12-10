Şaphane'de Şehit Ailesine Ziyaret

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12

Kütahya Valisi Ömer Toraman 1997 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesi Gözerek mevkisinde teröristler tarafından yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması ve roketli saldırı sonucu şehit olan Şaphane'li Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Özkan'ın ailesini ziyaret etti.Vali Dr. Ömer Toraman'a Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane Jandarma Komutanı Hasan Aral, Şaphane Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz eşlik etti.Ziyaretinde şehit ailesiyle yakından ilgilenerek istek ve arzularını dinleyen Vali Dr. Ömer Toraman, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve kapılarının daima şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.(YD-EFE - KÜTAHYA