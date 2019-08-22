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Şaphane'de su arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir aydır devam eden su arama çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

22.08.2019 11:37 Şaphane'de su arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir aydır devam eden su arama çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Menengeç arazisinde yapmış olduğumuz su arama çalışmaları hayırlısı ile güzel sonuçlandı ve kazdığımız kuyudan su akmaya başladı. Su ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bu çalışmamızın başarı ile sonuçlanması ilçe ekonomisi, ilçe tarımı ve içme suyu açısından oldukça müjdeli bir haber oldu. Memleketimin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

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