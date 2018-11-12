Şaphane'de Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı, Kaymakam Lütfullah Göktaş
başkanlığında gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma
Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü'nün katıldığı toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması gibi konu başlıkları ele alındı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Göktaş, "ilçemizde bağımlılık yapıcı maddelerden korunması ve uyuşturucu kullanımının sıfır oranında seyretmesi için önlemlerimizi alacağız. Bu anlamla kurumlar arası işbirliğini çok önemsiyoruz. Güvenlik güçlerimiz her zamanda sahada olacak ve denetimlerini arttıracaklardır. Okullarımız eğitim faaliyetlerini sürdürürken aileler ve diğer kurumlar ile sıkı bir iletişim içerisinde olacaklardır" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:47