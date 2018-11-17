Şaphane'de Yağmur Duası

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesine bağlı Karamanca
Köyünde yağmur duası yapıldı.
Yağmur duası öncesinde köydeki kadınlar tarafından yapılan gözlemeler ve ayran tüm köy halkına dağıtılırken, Gediz
- Simav
karayolundan geçen araçlarda bulunan vatandaşlara da ikram edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Şaphane ve Karamanca köyünde bulunan camii İmam Hatiplerinin yaptıkları duaya, İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş
, İlçe Jandarma
Komutanı Hasan Aral, Köy Muhtarı Mehmet Kocabaş
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Birlik ve beraberliğin her zaman önemli olduğuna değinen Kaymakam Göktaş, "Köy muhtarımıza böylesine maneviyatı yüksek bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Köydeki kadınlarımızın duanın kabulü ve bereketli yağmurların yağması için yağmur gözlemesi adını verdikleri hayrı, birlik ve beraberlik içinde yapmaları takdire şayandır. Allah kabul etsin" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Karamanca,Kütahya,Şaphane
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:20