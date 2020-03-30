Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Belediye ve Kızılay ekipleri ortak çalışma yürüterek yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

30.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:42
Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Kütahya 'nın Şaphane ilçesinde Belediye ve Kızılay ekipleri ortak çalışma yürüterek yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, Şaphane Kızılayı ve Belediye Zabıta Ekipleri, ilçemizde tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı Korana virüs tedbirleri kapsamında ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle Şaphane Kızılayımız, giyim ve gıda konusunda aile fertlerinin tamamına destek oluyor. Bizler Şaphane Kızılayı ile birlikte bu yardımları aralıksız devam ettireceğiz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Şaphane'de yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:36: Siirt'te uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi - Haberler 10:35: Kızılay, karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor - Haberler 10:35: Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi - Haberler 10:32: "Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti - Haberler 10:30: Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:40: Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler