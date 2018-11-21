Şaphane'de Yol Çalışmaları

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde 2. Etap TOKİ yol çalışmalarına başlandığı bildirildi. AK Parti
Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan
, başlayan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "2. Etap TOKİ konutlarımıza yeni bağlantı yolu yapım çalışmalarına, İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz tarafından başlandı. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte 2. Etap TOKİ konutlarında oturan vatandaşlarımız alternatif bir yol kazanmış olacak. Ayrıca yaşlı vatandaşlarımız şehir içi servise daha rahat ulaşım imkanına kavuşacaktır. Vatandaşlarımızın yaşamında kolaylık olması için Belediye Başkanımız ile birlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Rasim Daşhan,Ak Parti,Kütahya,Şaphane
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:01