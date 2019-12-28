Haberler » Yaşam » Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği - Haberler

Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlkokul öğrencileri yüzlerce kilometre uzakta Van Başkale de bulunan Merkez Başkale İlkokulu ile kardeşlik mektupları uygulaması başlattı.

28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:45 Şaphane'den Van-Başkale ilçesine mektup kardeşliği
'nın ilçesinde İlkokul öğrencileri yüzlerce kilometre uzakta de bulunan Merkez Başkale İlkokulu ile kardeşlik mektupları uygulaması başlattı.

Öğrenciler Şaphane postanesinden mektuplarını göndeiler.

Proje kapsamında her öğrencinin Van ili Başkale ilçesinde bir kardeşi olacak. Başkale Kaymakamı ve Başkale Belediye Başkanı Asım Solak'ın da eski görev yeri olan Kütahya Şaphane ilçesi ile Van ili Başkale ilçesi arasında kardeşlik köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Fuat Bayri, imkanların elvermesi halinde uzun vadede Merkez Başkale İlkokulunu Şaphane de Misafir etmeyi düşündüklerini belirtti. - KÜTAHYA

Şaphane, Başkale, Kütahya, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:44   Haskova Müftülüğü, Türk Kültür ve Müzik Şöleni düzenledi - Haberler
11:44   Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne "kesin korunacak hassas alan" tescili - Haberler
11:38   Azez'deki kamplar çamur içinde - Haberler
11:36   Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor - Haberler
11:34   Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
10:38   Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada - Haberler
09:19   AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Haberler
04:12   Beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki adamın organları 3 kişiye hayat verecek - Haberler
01:01   Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti - Haberler
28.12.2019 11:51:39