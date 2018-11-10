Şaphane Entegre Sağlık Kompleksi İnşaatı Başladı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:13



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:13

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapımına başlanan' 'Entegre Sağlık Kompleksi" inşaatında Kaymakam Lütfullah Göktaş incelemelerde bulundu.İçerisinde 4 hekimlik aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri İstasyonunun yer aldığı Entegre Sağlık Kompleksinin Şaphane ve bölge halkı için oldukça önemli olduğunu belirten Kaymakam Göktaş, "Bin 128 metrekare kapalı alana sahip, halen yüzde 15 fiziki gerçekleşmesi bulunan tesisin tamamlanması ile ilçemiz sağlık kuruluşlarının toplu bir şekilde daha etkin ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Devletimiz sağlık alanında Şehir, ilçe ayrımı yapmadan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Böylesine önemli bir sağlık yatırımının Şaphane'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA