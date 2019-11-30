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Şaphane heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya'nın Şaphane ilçe protokolü, DPÜ Meslek Yüksekokulu sorunlarını konuşmak üzere (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.

30.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:38Şaphane heyetinden Rektör Uysal'a ziyaret
'nın ilçe protokolü, DPÜ Meslek Yüksekokulu sorunlarını konuşmak üzere (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız, siyasi sarti başkanlarımız, sivil toplum kuruluş başkanlarımız, okul müdürümüz ve yardımcımız, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz ile bir bütün olarak, Meslek Yüksekokulumuzun daha iyi konuma getirilmesi için Rektörümüzü ziyaret ettik. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Amacımız Meslek Yüksekokulumuzun yeni bölümlerle güçlendirilmesi ve Şaphaneminizin öğrenci kenti olmasını sağlamak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Şaphane, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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