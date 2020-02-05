Haberler » Yaşam » Şaphane ilçesinde toplanma alanları belirlendi - Haberler

Şaphane ilçesinde toplanma alanları belirlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde afet ve acil durumlarda geçici oarak toplanma alanları açıklandı.

05.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:19Şaphane ilçesinde toplanma alanları belirlendi
'nın ilçesinde afet ve acil durumlarda geçici oarak toplanma alanları açıklandı.

Şaphane Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişi sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgiler açıklandı.

Şaphane ilçesinde meslek yüksekokulu bahçesi, kapalı pazar yeri, sağlık tesisi önü park, 1. etap TOKİ önü ve 2. etap TOKİ camii yanı toplanma alanı olarak belirlendi. - KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 14:04:04