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Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti

Kütahya'nın Şaphane İlçesi Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Karamanca köyünde çıkan yangında eşini ve evini kaybeden yaşlı kadını ziyaret etti.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:26 Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu evi yanan kadını ziyaret etti
'nın İlçesi Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köyünde çıkan yangında eşini ve evini kaybeden yaşlı kadını ziyaret etti.
Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Karamanca köyüne gelen Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından yaraların sarılmaya başladığını söyledi.
Yangında bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Mahmutoğlu, "Yangın sırasında evde bulunan Hasan hayatını kaybetti. Evi yanan ve bu yangında eşini kaybeden Elmas Taşpınar'ı ziyaret ettik ve devletimizin yanında olduğunu bildirdik. Evi ile birlikte eşyalarını tamamı yanan Elmas teyzemizin her türlü ihtiyacını giderip ivedi şekilde yaraların sarılması için devlet olarak teyzemizin her zaman yanında olacağız." dedi.
İlçeye bağlı Karamanca köyünde dün çıkan yangında Hasan Taşpınar (72) hayatını kaybetmişti.

Karamanca, Taşpınar, Kütahya, Şaphane, Güncel

Kaynak: AA

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