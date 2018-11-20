Şaphane'nin Tek Benzinliği Hizmete Giriyor

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde uzun süredir hizmet vermeyen ilçenin tek akaryakıt istasyonu
belediye tarafından ihale edildi.
3 bin nüfuslu ilçede, çalışan akaryakıt istasyonu olmamasından şikayetçi olan vatandaşlar, belediyenin yaptığı ihale ile komşu ilçelere benzin ve mazot almaya gitmekten kurtulacaklarına sevindiklerini belirttiler.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan
, yaptığı açıklamada, "Sürekli ve kaliteli hizmet vermesini istediğimiz ve ilçemizde bir tane bulunan akaryakıt istasyonunun ihalesini gerçekleştirdik. Yaptığımız 2. satış ihalesi neticesinde, Eğilmezler Petrol Limited Şirketi akaryakıt istasyonunu satın almıştır. Bundan böyle çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız çevre ilçelere gitmek zorunda kalmadan akaryakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklardır. Memleketimize ve sayın halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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