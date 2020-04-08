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PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığıtarafından Zap'ta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

08.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:15
PKK'nın sözde sorumlularından

Düzenlenen operasyon öncesinde MİT mensupları tarafından, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci 'nin eşcinsel ilişkilere zaafı olduğu ve PKK yöneticilerinden "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi K.A. ile sık sık buluştuğu tespit edildi. MİT'in sahadaki yerel unsurları tarafından fırın işleten K.A. sıkı takibe alındı. Birkaç hafta içerisinde alışkanlıkları tespit edilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, uygun bir zamanda MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'DA EŞCİNSEL İLİŞKİLER ARTIYOR

Son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK mensuplarının ifadelerine bağlı olarak değerlendirme yapan güvenlik kaynakları, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini ve orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları arttırdığına dikkat çekti.

Kaynaklar, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin, kardeşi K.A. ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine karşın rapor etmeyen PKK mensubu "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'daki eş cinsel vakaların örtbas edilmesine örnek olarak gösterdi.

ÇOK SAYIDA EYLEME KATILMIŞ

Öte yandan, Zap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin PKK'ya 1999 yılında katıldığı, Hakkari Çukurca'da 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı/mayın yerleştirme ve benzeri birçok eylemin talimatını verdiği, son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zap bölgesi, Ekinci, PKK, 3. Sayfa
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Haberler ›› 3. Sayfa ››PKK'nın sözde sorumlularından 'Zinar' kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler
Yorumlar (2)
HASAN:Ateşi bol olsun
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KIRŞEHİRLİ:darısı tüm hilalime göz diken hain köpeklerin başına. . . . . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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3. Sayfa Manşet

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