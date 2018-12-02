02 Aralık 2018, 12:35
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Sapık Yolcu, Halk Otobüsüne Binen Tiyatro Oyuncusuna Kabusu Yaşattı

İstanbul'da halk otobüsüne binen tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un göğüs kısmına ait fotoğraflarını gizlice çeken yolcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Otobüste tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başlayan yolcuyu fark eden başka bir yolcu, tacizcinin telefonuna el koydu.

YOLCULARDAN BİRİ FARK ETTİ

İstanbul'da Bağcılar'dan Mecidiyeköy Darülaceze tarafına hareket eden yolcu otobüsünde Mohammad O. isimli şahıs, tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Her şeyden habersiz oyuncunun fotoğraflarının çekildiğini fark eden bir başka yolcu şüphelinin telefonuna el koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tacizde bulunan Mohammad O. kısa süre yaşanan arbedenin ardından halk otobüsüne kilitlenerek polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Mohammad O. hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Oyuncunun göğüs kısmına ait fotoğrafları telefonundan çıkan Mohammad O. suçunu itiraf etti. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dava açılan şüpheli 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

02 Aralık 2018 Pazar 12:35



YORUMLAR (11)
PENDİKLİ: HALK otobüsüne gögüsleri açık binmesin milleti tahrik etmesinler gündem olmak için yapmıştır
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OK: Bunlar daha iyi gunler...
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BABA: suriyliler ülkeenin iipini cekti 6 yıldır buradalar 6 cocuk yaptılar eşek gibide baktırıyorlar
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ADAM GİBİ ADAM: ne saçma bi düzende yaşıyoruz değil mi kadın açmış kabak çiçeği gibi ortaya sermiş ne varsa adam bunu foto çekince suçlu olmuş özel hayatmış bizim özel hayatımızda açık şehvet uyandıran yerleri görünce özel hayatımıza girilmiş olmuyor mu özel hayatsa madem neden özelini tüm dünyaya servis etmiş ki bu bayan tabi ki savunmuyorum foto çekeni ama o kadın açılmasa o adam bu suçu işlemicekti. pencere açık soğuk giriyor ama bizim kanunlar kazak giydiriyor demiyorki kapatın pencereyi bilinçsiz yaşıyoruz
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ERHAN: Türk geleneğinde peygamber efendimizin isminin verilmesi doğru değil di..oda yozlaştı malesef ...
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