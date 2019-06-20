20.06.2019 09:11
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Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş

İzmirli Gamze Ceylan'ı İstanbul'a çağırıp otomobilde vurarak öldüren saplantılı aşığı Hakkı D. mahkemede ağız değiştirdi. Gamze'nin panikle koluna sarılmasıyla silahın yanlışlıkla ateş aldığını belirten Hakkı D. "Bayıldı sandım ama ölmüş" dedi.

İzmir Karabağlar'da yaşayan Gamze Ceylan (31), geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da İstanbul'da kendisine duygusal yakınlık hisseden evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı D.'nin (58) otomobilinde başından tek kurşunla vurularak öldü. Genç kızın kendisine 750 bin lira borcu olduğunu belirten Hakkı D. savcılıktaki ifadesinde iş ortağı olduklarını, aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu ancak olay günü silahın torpidodan alıp beline koymak isterken kazara patladığını öne sürdü.

MAHKEMEDE DÖNDÜ

Yeniasır'ın haberine göre müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan ve ilk kez hakim karşısına çıkan Hakkı D. savcılıktaki ifadesinin aksine mahkemede ağız değiştirdi. Daha önce arasında duygusal yakınlık olduğunu söyleyen Hakkı D. "Ben aramızda duygusal yakınlık oldu demedim. Bana duygu sömürüsü ile yaklaştı dedim. Daha önceki ifademe yanlış geçmiş. Torpidodaki silaha da 'Beni herkese rezil ettin. Al vur beni, öldür' demek için uzandım. Gamze'nin korkup koluma sarılmasıyla silah ona doğru döndü, kazara ateş aldı.

Frene basınca kafası aşağıya düşmüştü. Korkudan bayıldı sandım ancak kan aktığını gördüm" dedi. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise, "Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan sanık suçtan kurtulmak ve haksız tahrikten ceza indirimi almak için emniyet ifadesi ile duruşmada tamamen çelişkili, ezberlenmiş bir savunma yapmaktadır. Sanıktan para alan genç kızın hesabında hiç mi para olmaz? Sanık kızın ailesini ölümle tehdit ettiği için İstanbul'a gitmiş. Silah torpido da hazır. Tasarlayarak, canice hisle işlenmiş bir cinayet. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerekir" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

SENET İMZALATTI

Acılı baba Ahmet Ceylan, sanığın kızına zorla senet imzalattığını ancak para vermediğini ifade etti. Anne Fatma Ceylan da, sanığın yalan söylediğini dile getirerek, cinayetin de bilerek ve kasti işlendiğini söyledi.

Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş
Genç, İstanbul, 3. Sayfa

YORUMLAR (10)
AA:yıldırım tam akbillere indirim yapacakmış niye bunca yıldır yapmadınız niye diğer seçimde bu vaad yoktu sen ne mübarek insansın İMAMOĞLU rüzgarın yetti
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EFSANE:tabela yertine verilen sözü tutup suriyelileri geri göndermek dururken
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KİMMİ:türkiyede sadece turist olmalı dıştan vatandaşlığa alınma gibi bir olay olmamalı benceee
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ÜLKE YOL GEÇEN HANI:Hadi tamam değil de suriyede savaş var suriyeliler geldi. Peki İstanbulda 1 milyon orta asyalı , moğol , bangladeş , afgan zenci ne arıyor ? Oturma izni yok çalışma izni yok ama hepsi çalışıyor da ikamet te ediyor. Nedir bu rezalet ?
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AFAFE:vay be adamın ayıkma limiti 750 binmiş :))
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