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Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar adlı kişi, saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği Gamze Pala'yı kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

15.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:13

Rize 'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar, tartıştığı kız arkadaşı Gamze Pala'ya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boğazını keserek öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Gamze Pala isimli bir kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, bu akşam saat 22.00 sularında Pala'ya silahlı saldırıda bulundu.

KURŞUNLARIN İSABET ETMEDİĞİ KADININ BOĞAZINI KESTİ

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Kaynak: İHA

Etiketler: Fındıklı, Rize, 3. Sayfa
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Yorumlar (11)
TOMMAS:Af çıkar bir seneye disarda
Cevap Yaz 2 1
XXXX:bişekilde yırtmasa bari şerefsiz
Cevap Yaz 0 2
MUSTAFA:OlamaZ, O LA MAZ, bu kadarıda artık sallamadır, mıdırmı acaba?? tövbe tövbe.
Cevap Yaz 1 3
ALİS:adalet mi nerde, virüs bahanesiyle ne kadar pislik dışarı çıkarıldı, yazık çok yazık
Cevap Yaz 1 2
ZZN:şerefsiz
Cevap Yaz 0 0
UZMAN 39:Sen nasıl bir yaratıksın . Zehirleyin gitsin bu adamı. Kadın istememiş git başkasını bul dengesiz.
Cevap Yaz 0 27
ABOO:kadın toprağa sende mapusa, bu dünyada rezillik ahirette de ateş bekliyor seni, mahpusta al sazı eline çal çal dur kansız
Cevap Yaz 0 22
DEVE:Bunu öldürüp çöpe atmayan adalete yazıklar olsun
Cevap Yaz 0 15
HAYRİ:Bu canavarı yok etmezseniz yazıklar olsun.
Cevap Yaz 0 14
KUZEYİN UŞAĞI:Allahım sen bizi şeytanlaşmış, mahlukatların şerrinden muhafaza eyle. . .
Cevap Yaz 1 9
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