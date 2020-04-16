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Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını keserek öldürdü Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği...

16.04.2020 02:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 02:50
Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Rize 'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını keserek öldürdü
RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.
Olay Fındıklı Öğretmenevi'nde bu akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala isimli kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine bu akşam saat 22.00 sularında gelerek Pala'ya silahlı saldırıda bulundu. Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Kaynak: İHA

Etiketler: Fındıklı, Rize, 3. Sayfa
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