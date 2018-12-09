Saponara'dan Çılgın Sevinç! Don-külot Kaldı...

Serie A
'da dün geceki Lazio- Sampdoria
karşılaşması büyük bir heyecana sahne oldu. Konuk ekip Sampdoria önce Quagliarella'nın attığı golle öne geçti. Lazio bu gole 79'da Acerbi ile yanıt verdi.
90+6'da Immobile'nin fileleri bulan vuruşu ev sahibi ekibin taraftarlarını büyük bir sevince boğdu. Artık Lazio maçı kazandım gözüyle baksa da, uzatmalar devam etti. Sampdoria 90+9'da Saponara'nın golüyle mucizevi bir şekilde maçı çevirmeyi vie 1 puan almayı başardı.
Ibrahimovic
tarzı bir vuruşla takımını son anda kurtaran İtalyan futbolcu, golün ardından sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Tribüne koşan ve tel örgülere tırmanan Saponara, taraftarlara sarıldı. Ancak o sırada Sampdorialı taraftarlar oyuncunun şortunu çekiştirince 26 yaşındaki ortasa oyuncusunun şortu ve külotu bir anda aşağı indi.
İşte o sevinç
Onur Dinçer,serie a,Lazio,Sampdoria
09 Aralık 2018 Pazar 16:43