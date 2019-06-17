Sapunaru Denizlispor'da

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor
, en son İstikbal Mobilya Kayserispor
'da forma giyen Cristian
Sapunaru ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
, tesislerde düzenlenen imza törenin ardından yaptığı konuşmada, yeni sezonda güzel bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıl anlaşmaya vardıklarını belirten Çetin, "Hedeflediğimiz takımı oluşturuncaya kadar transferlerimiz devam edecek. İlk kampa kadar transferlerimizin yarısını tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.