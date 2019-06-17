Sapunaru, Yukatel Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor
, Kayserispor
forması giyen Cristian
Sapunaru ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol, 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon ise Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto
, Real Zaragoza
, Elche, Pandurii, Astra
Giurgiu ve Kayserispor'da top koşturdu. Sapunaru ile Denizlispor arasındaki sözleşme kulüp yöneticilerinin de katılımıyla Antalya
'da imzalandı.
(İHA)