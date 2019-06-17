17.06.2019 18:10
Haberler»Güncel » Haber

Sapunaru, Yukatel Denizlispor'da

Sapunaru, Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol, 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon ise Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor'da top koşturdu. Sapunaru ile Denizlispor arasındaki sözleşme kulüp yöneticilerinin de katılımıyla Antalya'da imzalandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Cristian, Kayserispor, Denizlispor, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:28 Dolu ve yağış Bilecik'i vurdu
18:28 Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı
18:27 Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi
18:27 Pakistan'da 7 dağcı mahsur kaldı
18:27 Boeingden özür
18:26 Manavgatlı karpuz üreticisinin fiyat tepkisi: "Karpuzu 30 kuruşa satamıyoruz"
18:26 Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiası