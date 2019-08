Sar Başa Filmi

Sar Başa Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır. Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Sar Başa' film inin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.Berk AlanHasan Karakuş, Atasay Koç, Zihni BaşsarayAlper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık, Naz Frambuaz, Amir ZakariaKomediSar BaşaTME (The Moments Entertainment)2019TürkiyeTürkçe100 dk.TME (The Moments Entertainment)23.08.2019