Haberler » Güncel » Saraç'tan Boğaziçi Üniversitesine tebrik

Saraç'tan Boğaziçi Üniversitesine tebrik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesini kutladı.

23.10.2019 20:38Saraç'tan Boğaziçi Üniversitesine tebrik
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesini kutladı.
Saraç, Twitter hesabından, US News & World Report tarafından hazırlanan sıralamada ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi için tebrik mesajı paylaştı.
YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında bu yıl ilk 200'e giren ve Türkiye özelinde en iyi dereceyi elde eden Boğaziçi Üniversitesinin başta Rektörü olmak üzere, akademik ve idari personelini tebrik ederim."
Boğaziçi Üniversitesi, geçen sene 234'üncü sırada yer aldığı US News & World Report listesinde bu yıl 186'ncı sıraya yükselerek Türkiye'den ilk 200'e giren tek üniversite olmuştu.

Boğazici Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52 Beşiktaş-Braga maçına doğru - Pedro Rebocho
20:52 Spor ricardo sa pinto kazanmak için elimizden geleni yapacağız
20:52 Braga, beşiktaş maçına hazır
20:52 Spor wolfsberger başakşehir hazırlıklarını tamamladı
20:50 BM raportöründen "İsrail'in Filistin işgali" açıklaması
20:48 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
20:45 Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON
23.10.2019 20:55:49