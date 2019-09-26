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Saraç : "(Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu) Hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunu açıkladı.

26.09.2019 13:23
YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunu açıkladı.
"Üniversitelerimizin değerlendirilmesi sürecini hazırlanan, 'Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporları' ile başlatmış bulunuyoruz."
"5 ana gösterge ve alt itibariyle 45 gösterge doğrultusunda oluşturulan ve her bir üniversitemize ait 2018 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün itibariyle kamuoyuna paylaşmaya açacağız"
"Bu süreçte hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak üzere üniversitelerin gelişimini ortaya koymaktır"
Saraç :

Yekta Saraç, Güncel

Kaynak: AA

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