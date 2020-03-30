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Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

30.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:20
Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.
Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.
Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel
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