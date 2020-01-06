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Saracchi Galatasaray'da

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

06.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:43 Saracchi Galatasaray'da
, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Leipzig forması giyen Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Marcelo Saracchi, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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