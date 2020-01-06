Haberler » Güncel » Saracchi Galatasaray'da - Haber

Saracchi Galatasaray'da

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

06.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:40 Saracchi Galatasaray'da
, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Leipzig forması giyen Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Marcelo Saracchi, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:33   Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Haber
18:33   Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı - Haber
18:32   Çelik: "Şehitlerimizin uğurlanması ile ilgili bütün şehitlerimize devlet töreni olarak aynı tören... - Haber
18:31   MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Haber
18:31   Amik Ovası sular altında - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
16:09   Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
6.01.2020 18:34:36