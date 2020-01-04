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Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak

Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı takımdan yarım sezon için 800 bin euro alacak.

04.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:42

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan 'ın Uruguaylı sol beke vereceği maaş ortaya çıktı. 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Saracchi, yarım sezon için 800 bin euro alacak. Bugün İstanbul'a gelecek olan Saracchi, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun transferi için kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Böylece Finansal Fair Play'de eksiye düşmeden, önemli bir takviye gerçekleşmiş olacak.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2018'de River Plate'ten 12 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki Saracchi, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi. Saracchi, bu sezon 7 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.

(Akşam)

Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak

Galatasaray, Leipzig, Spor


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