Haberler » Dünya » Haber
BBC

Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı marathon yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan dördüncü kez geçerek dünya rekoru kırdı.

17.09.2019 09:34Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı marathon yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan dört kez geçerek dünya rekoru kırdı.

37 yaşındaki Thomas, Fransa'dan Pazar sabahı erken saatlerde başladığı rekor denemesini, 54 saat boyunca yüzerek bugün Türkiye saatiyle 08.30'da İngiltere'nin Dover limanında tamamladı.





Kasım 2017'de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

Şimdiye kadar Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek üç kişi geçti. Fakat dördüncü ayağı tamamlayan tek kişi Thomas oldu.

Thomas 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı yüzerek geçmişti.


Manş Denizi, İngiltere, Fransa, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
13:25 Hamaney: abd ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak
12:45 Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
12:42 Afganistan'da patlamalar 24 ölü -2
12:34 Ankara'daki üçlü zirve rus basınında
12:15 İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay'a taşındı
12:15 Adnan Oktar davası başladı, iddianame ne diyor, hangi suçlamalar var?
12:14 Afganistan'da patlamalar 24 ölü